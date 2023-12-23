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Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti. Sivasspor, diğer maçlarda ise 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti
23.12.2023 - 15:51,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor karşısında 1-0 kazanan Sivasspor, Süper Lig'de bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde beşinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, diğer 12 maçında ise 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor'u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 ve 15. haftada da deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, 19. hafta maçında ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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