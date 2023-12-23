Sivasspor, İstanbulspor\'u konuk etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
14. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
22. dakikada Uğur'un pasında ceza sahası içerisindeki Manaj dokunamadı, top kaleci Alp Arda'da kaldı.
26. dakikada Borrow'un pasında ceza sahası çizgisinde topu alan Saiz'ın sert vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çıkarttı.
Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
E.Y Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj
Yedekler: Muammer Yıldırım, Abdulkadir Parmak, N'jie, Rodrigues, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi, Ndao, Jackson
Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Coly, Muhammet Berkay Teke, Emir Kaan Gültekin, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Sarı kartlar: Vorobjovas (İstanbulspor) - SİVAS
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