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Sivasspor, İstanbulspor'u konuk etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor, İstanbulspor\'u konuk etti
23.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:28
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

14. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

22. dakikada Uğur'un pasında ceza sahası içerisindeki Manaj dokunamadı, top kaleci Alp Arda'da kaldı.

26. dakikada Borrow'un pasında ceza sahası çizgisinde topu alan Saiz'ın sert vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çıkarttı.

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

E.Y Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj

Yedekler: Muammer Yıldırım, Abdulkadir Parmak, N'jie, Rodrigues, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Murat Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi, Ndao, Jackson

Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Coly, Muhammet Berkay Teke, Emir Kaan Gültekin, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Sarı kartlar: Vorobjovas (İstanbulspor) - SİVAS

Kaynak: İHA
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