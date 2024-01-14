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Sivasspor, Kader Keita ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Sivasspor, Kader Keita ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Sivasspor, beklenilen performansı veremeyen genç oyuncu Kader Keita ile yollarını ayırdı. 23 yaşındaki futbolcu, Romanya takımlarından CFR Cluj ile anlaşmaya vardı.

Sivasspor, Kader Keita ile yollarını ayırdı
14.01.2024 - 10:58,
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yollarını ayırdığı 23 yaşındaki oyuncu Kader Keita, CFR Cluj'la anlaştı.

Sivasspor'da beklenilen performansı veremeyen ve forma şansı bulamayan genç oyuncu Kader Keita ile yollar ayrıldı. Keita'nın yeni takımı da belli oldu. Romanya takımlarından CFR Cluj, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Cluj'den yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kader Keita. CFR 1907 Cluj ve Sivasspor, Kader Keita'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

Kader Keita, Sivasspor formasıyla bu sezon toplamda 9 karşılaşmada görev aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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