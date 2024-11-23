Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Kasımpaşa Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?