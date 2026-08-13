Sivasspor Kayserispor'a Hazırlanıyor
Sivasspor, Kayserispor ile 16 Ağustos'ta oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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