 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Sivasspor, maç öncesi ikinci antrenmanını da yapacak ve 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Kayserispor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
03.01.2024 - 13:41,
Abone Ol

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar bu akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Bülent Uygun, Kayserispor, Sivasspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement