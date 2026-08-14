Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Sivasspor, Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarda taktik çalışmalara odaklandı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması, pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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