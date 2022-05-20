Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Son Dakika
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Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

20.05.2022 08:36
Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'in 38. haftasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Demir Grup Sivasspor-Kayserispor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas'ta oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu'yu görevlendirirken, Özgür Ertem ve Deniz Caner Özaral da yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. MHK, Mert Güzenge'yi ise bu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi.

Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon Kayserispor'un 4 lig maçında görev aldı. Bu maçlarda Kayserispor, 3 kez kazanırken 1 kez kaybetti. Uğurlu'nun yönettiği maçlarda Kayserispor, sahasında Galatasaray ve Altay, deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederken deplasmanda oynadığı Rizespor maçını ise kaybetti.

Diğer yandan Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon Sivasspor'un 2 maçını yönetti. Kırmızı beyazlılar, 1 kez kazanırken 1 kez de kaybetti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Son Dakika
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