Sivasspor Konyaspor ile 0-0 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Sivasspor Konyaspor ile 0-0 Beraber Kaldı

Bülent Uygun, takımının bir puanı hak ettiğini ve kaleci Ali Şaşal'ın önemli bir rol oynadığını belirtti.

21.09.2024 20:17
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, bir puanı hak ettiklerini belirtti.

Uygun, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın 80 dakikasını çok iyi geçirdiklerini ifade eden Uygun, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın kahramanlarından birinin kaleci Ali Şaşal Vural olduğunu aktaran Uygun, "Bunun nedeni Konyaspor'un son dakikalarda gösterdiği performans. Önemli oyuncularımızın sakatlıkları vardı. Oynadığımız oyunla bir puanı hak ettik. Konyaspor taraftarına ve camiasına yeni sezonda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Albayrak: "Mücadele gücümüz, istediğimiz düzeyde değildi"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ise alınan bir puanın kendilerini mutlu etmediğini dile getirdi.

İlk yarıda istedikleri tempoda oyun oynayamadıklarını anlatan Albayrak, "Mücadele gücümüz, istediğimiz düzeyde değildi. İkinci yarıdaki değişikliklerle temponun biraz artması, mücadelemizin, isteğimizin, kazanma arzumuzun artması, rakibin de fiziksel olarak yorgun kalması, pozisyonlar üretmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının elinden geleni yaptığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"İç sahadaki kazanamama fobimizi ilerleyen haftalarda yenmek istiyoruz. Bu müsabakada hakemin verdiği kararlar, hem taraftarı hem kenarda bizleri biraz etkiledi. Yani çok değişikti. Türk futboluna hizmet edebilmek, kendi taraftarımızı mutlu edebilmek için uğraşıyoruz. Bu oyunu güzelleştirme adına hakemlerimizin destek olması lazım. Türkiye'de daha az düdük çalınıp, daha heyecanlı bir futbol izlenir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor Konyaspor ile 0-0 Beraber Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor Konyaspor ile 0-0 Beraber Kaldı - Son Dakika
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