Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den açıklama

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Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, yaptığı yazılı açıklamada, "Birlikte hareket ederek, Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için kenetlenmeliyiz. Bu yeni dönemde, hep birlikte başarıya ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Sivasspor Kulübü başkanlığı görevini devraldığı için onurlu olduğunu ifade eden Eken, Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Eken, "Bugün, Sivasspor Kulübü başkanlığı görevini devraldığım için büyük bir onur ve heyecanla karşınızdayım. Kulübümüzün değerli Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak atanmış ve bu önemli görevi üstlenmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum ve bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sivasspor, Türkiye futbolunun en köklü ve saygın kulüplerinden biridir. Bu kulübün başkanlığı görevini üstlenmek benim için büyük bir gurur kaynağıdır. 9 yıl beraber görev yaptığım Mecnun Otyakmaz'ın bıraktığı mirası devam ettirmek ve kulübümüzü daha da ileriye taşımak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Sivasspor taraftarları, kulübümüzün en büyük gücü ve destekçisidir. Sizlerin desteği olmadan başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Bu nedenle, sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim. Birlikte hareket ederek, Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için kenetlenmeliyiz. Bu yeni dönemde, hep birlikte başarıya ulaşmak için çalışacağız. Sivasspor'un geleceği parlak ve umut doludur. Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS