Sivasspor'lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi

Aday kadroya Sivasspor Futbol Akademi oyuncuları; Mehmet Talha Şeker, Muhammed Sinan Kaya ve Emre Gökay da davet edildi. Ayrıca 3 genç futbolcu milli takımın ardından Sivasspor A takımının Bolu 'da yapacağı kampa katılacak. - SİVAS

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 25-27 Haziran'da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Kaynak: İHA

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