Sivasspor'lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi - Son Dakika
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Sivasspor'lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi

15.06.2022 12:27
Sivasspor'lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi

Sivasspor Futbol Akademiden 3 oyuncu, U16 futbol milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Sivasspor Futbol Akademiden 3 oyuncu, U16 futbol milli takım aday kadrosuna davet edildi.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 25-27 Haziran'da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroya Sivasspor Futbol Akademi oyuncuları; Mehmet Talha Şeker, Muhammed Sinan Kaya ve Emre Gökay da davet edildi. Ayrıca 3 genç futbolcu milli takımın ardından Sivasspor A takımının Bolu'da yapacağı kampa katılacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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