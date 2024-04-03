Sivasspor, maç saatine tepki gösterdi - Son Dakika
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Sivasspor, maç saatine tepki gösterdi

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fatih Karagümrük maçının iftar saatiyle çakışmasına tepki göstererek, maçın bu saatte olmasının ayrı bir sıkıntı olduğunu belirtti.

03.04.2024 23:12
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- Sivasspor'dan maç saatine tepki!

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl:

"Keşke maç bu saatte olmasaydı"

SİVAS - Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fatih Karagümrük maçının bitiş saatinin iftar saatiyle çakışmasına tepki göstererek, "Maçın bu saatte olması ayrı bir sıkıntı. 5 dakikaya kadar ezan okunacak. İftar saati geldi. Keşke maç bu saatte olmasaydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1-0 kazandıkları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Karagöl, "Önemli bir 3 puandı. Oynanan oyun bugün bizi ne kadar mutlu etmese de alınan 3 puan gayet iyiydi. Taktik üzerine bir oyun geçti. Teknik heyeti ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Karagöl maçın saat 17.00'de başlamasına tepki göstererek, "Maçın bu saatte olması ayrı bir sıkıntı. 5 dakikaya kadar ezan okunacak. İftar saati geldi. Bununla ilgili biz Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştuk. TFF de 'Tamam' dedi ama naklen yayın olarak yayıncı kuruluş maçın bu saatte oynanmasına ısrar etti. Keşke maç bu saatte olmasaydı. Naklen yayın planlamasında 20.30 yayın akışını bozacağı için bu maçı 17.00'a verdiler. Biz 15.00 veya 16.00 olsun istedik ama yayıncı kuruluş bu saate ısrar etti" ifadelerini kullandı.

Gökhan Karagöl alınan 3 puanın ardından düşme hattından da uzaklaştıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir 3 puan oldu. Biz de düşme hattından uzaklaştık. Rahat bir nefes almamıza sebep oldu. İnşallah diğer maçlarda da iyi oynar ve 3 puan alırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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