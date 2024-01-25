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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest'ten kaleci transferini tamamlıyor - Son Dakika
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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest'ten kaleci transferini tamamlıyor

Sivasspor, Macaristan Ligi'nde Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Djordje Nikolic'in transferini tamamlamak üzere. Teknik Direktör Bülent Uygun'un isteği üzerine yapılan transferin resmi açıklamasının kulüp tarafından yapılması bekleniyor. Sırp kaleci Nikolic'in kariyerinde 131 maçta görev aldığı biliniyor.

Sivasspor, Macar ekibi Ujpest\'ten kaleci transferini tamamlıyor
25.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Djordje Nikolic'in transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin Macaristan Ligi'nde Ujpest forması giyen Djordje Nikolic transferini bitiriyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun'un da istediği futbolcuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Djordje Nikolic transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Sırp kaleci kariyerinde toplam 131 karşılaşmada görev aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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