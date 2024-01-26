Sivasspor, Macaristanlı kaleci Dorde Nikolic\'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son olarak Macaristan ekibi Ujpest FC'de forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Macaristan ekibi Ujpest FC'de forma giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 13 Nisan 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta dünyaya gelen Djordje Nikolic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Ardından Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau formasını giyen Djordje Nikolic 2022 yılından beri Újpest'ta forma giyiyordu.