Sivasspor Mardin Maçına Hazırlanıyor

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve taktik organizasyonların ardından çift kale maç yaptı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.