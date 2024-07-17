Sivasspor, Neftçi'ye 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Sivasspor, Neftçi'ye 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaştı. Sivasspor, mücadeleyi 2-1 kaybetti. Sivasspor'un golünü Alex Pritchard atarken, Neftçi'nin gollerini Mark Tamas ve Yegor Boqomolski kaydetti.

17.07.2024 19:16
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Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Neftçi ile karşılaşan Sivasspor rakibine 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi PFK ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelede Yiğidolar, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Selahattin Altay yaptı.

Teknik Direktör Bülent Uygun maça; Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, İsmael, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Eren Kaya, Eymen Yurdcu, Emre Gökay, Muhammed Sinan Kaya ve Bekir Turaç Böke 11'iyle maça başladı.

İkinci yarıya ise Dorde Nikolic, Murat Paluli, UrosRadakovic, Achilleas Poungouras, Uğur Çiftçi, Azizbek Turgunboev, Charis Charisis, Alex Pritchard, Emrah Başsan, Queensy Menig ve Mijo Caktas görev yaptı.

Sivasspor'un golünü 74. dakikada Alex Pritchard atarken, Neftçi'nin gollerini ise Mark Tamas ve Yegor Boqomolski kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Neftçi'ye 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

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