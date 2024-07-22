Sivasspor, Rey Manaj ile birlikte kamp çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Rey Manaj ile birlikte kamp çalışmalarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda Rey Manaj da Erzurum'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap Erzurum kampının 8. gününde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından pas ve 4'e 1 dar alan oyun oynayan Yiğidolar, 5'e 5 adam adama dayanıklılık çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı. Sivasspor'un başarılı santrforu Rey Manaj da Erzurum'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

22.07.2024 20:53
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda Rey Manaj da Erzurum'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap Erzurum kampının 8. gününde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından pas ve 4'e 1 dar alan oyun oynayan Yiğidolar, 5'e 5 adam adama dayanıklılık çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor'un başarılı santrforu Rey Manaj da Erzurum'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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