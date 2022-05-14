Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.05.2022 15:40

- Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

- Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Rizespor ile Sivasspor 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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