Sivasspor Rizespor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS