Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?