Sivasspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan Yiğidolar, günü taktiksel antrenmanla tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
