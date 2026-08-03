Sivasspor Sezona İyi Başlamak İçin Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Bütün çalışmalarımızı sezona iyi başlamak adına yaptık." dedi.

Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun bütün kulüplere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

On günlük kampın ardından sezonun ilk maçına hazırlanmak için tesislerde çalışmalara başladıklarını belirten Taşdemir, kamp sürecinin beklenenden daha iyi geçtiğini ifade etti.

Takım olarak geç toplandıkları için zaman kayıplarını telafi etmeye çalıştıklarını aktaran Taşdemir, yapılan çalışmalarda kısmen de olsa başarı sağladıklarını kaydetti.

Takımdaki sakatlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, kampta iki oyuncunun sakatlandığını belirtti.

Fevzi Yıldırım'ın durumunun biraz ciddi olduğunu ve sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacağını söyleyen Taşdemir, Murat Paluli'nin de ligin ilk haftasında büyük ihtimalle forma giyemeyeceğini dile getirdi.

Takımdaki diğer oyuncuların hazır olduğunu aktaran Taşdemir, dört gün sonra başlayacak olan lige en iyi şekilde hazırlanmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Sivasspor'un transfer yasağından bahseden Taşdemir, şöyle devam etti:

"Herkesin beklediği bizlerin de beklediği bir olay. Transferimiz kapalı ama özellikle son anda bir aksilik olmazsa Emirhan Başyiğit'in Bursaspor'a transferi var. Oradan gelecek parayla transferimizin açılımı ve olan borçlarımızın kapatılması ile alakalı. Dolayısıyla biz sadece şu anda transfer açmıyoruz, borç da kapatıyoruz. Bu bitmek üzere, daha resmi olarak tamamlanmadığı için şu anda resmiyette bir şey söyleyemiyorum. Kimi neyi alabiliriz biz bir taraftan onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan da yönetimimiz, başkanımız transferi açma, borçlarımızı ödemenin derdinde ama bu tahminim birkaç gün daha sürecek. Resmiyet kazanmadan da bir şey söylemek doğru değil ama çalışmalarımız iyi gidiyor diyebilirim."

Bir basın mensubunun transferde geç kalınıp kalınmadığına ilişkin sorusuna yanıt veren Taşdemir, ligin sadece iki haftadan ibaret olmadığını, 38 haftalık uzun bir maraton olduğunu kaydetti.

Mevcut kadrodaki oyuncuların iyi çalıştığını vurgulayan Taşdemir, takıma yeni katılması muhtemel isimlerden ilk 2-3 haftada faydalanamayabileceklerini ancak sezonun geneli düşünüldüğünde bu transferlerin takıma önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Şu aşamada isim vermenin doğru olmadığını dile getiren Taşdemir, kulübün bütçesi doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Borç ödemeleri dışında kalan bütçeyle takıma en faydalı oyuncuları kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Taşdemir, hedefledikleri oyuncuların büyük bir kısmının başka takımlarla anlaştığını, bu nedenle alternatif isimler ve kulüplerinde süreci devam eden futbolcular üzerinde durduklarını söyledi.

Taşdemir, "Evet düşündüğümüz oyuncular var ama her isim medyada yazılan olmayabiliyor. İçlerinde düşündüklerimiz olan da var ama dediğim gibi bizim transfer sürecimiz netleşmeden hiçbir şekilde şu anda size bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Bu sezonki takım planlamasında Kerem Atakan Kesgin'in yer almadığını belirten Taşdemir, yeni sezonda oyuncudan faydalanamayacaklarını düşündükleri için bu yönde bir karar aldıklarını ifade etti.

Kararı futbolcuya kendisinin ilettiğini aktaran Taşdemir, Kerem'in yeni sezonda başka bir takımda forma giyeceğini belirtti.

Bekir Böke ile Göztepe'nin ilgilendiği yönündeki iddialara değinen Taşdemir, İzmir temsilcisinden böyle bir talebin geldiğini doğruladı.

Taşdemir, "Göztepe Kulübünden böyle bir istek var. Ama dediğim gibi bunların hepsi şu anda sadece suni görüşmeler, futbolda resmi imzalar atılmadığı sürece havada kalabiliyor. O yüzden size şimdi bir şey söyleyip yarın yalancı da çıkmak istemem. Resmiyet olduktan sonra zaten hepiniz görürsünüz. Göztepe Kulübünün de Bekir'e bir ilgisi var. Eğer o ilgi olursa, transferimiz açılırsa, Bekir'i alırlarsa bizim de oradan bir talebimiz olduğu doğrudur." diye konuştu.

Esenler Erokspor ile oynayacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurgulayan Taşdemir, rakibin geçen sezon Süper Lig'in kapısından döndüğünü ve bu sezon kadrosunu daha da güçlendirdiğini belirtti.

"Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız"

Bütün çalışmalarını sezona iyi başlamak adına yaptıklarını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Esenler Erokspor takımı geçen sene bence Süper Lig'in ayağından dönmüş, hatta avucundaki şampiyonluğu vermiş bir kulüp. Bu sene de güçlenerek geliyorlar. Geçen senenin şampiyon takımından 2-3 oyuncu aldılar. Süper Lig'den Luccas Claro'yu aldılar. Dolayısıyla bence iyi bir takımdı zaten, güçlerine güç katıp bu sene yollarına devam ediyorlar. Ama hep onu söylüyorum, futbol sahada oynanır, kazanılır ya da kaybedilir. Bütün çalışmalarımızı sezona iyi başlamak adına yaptık. Ama futbol bu, maçın ne getireceğini her zaman öngöremiyorsunuz, evet böyle düşünceleriniz oluyor. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim oyuncularımız da iyi oyuncu."

Antrenman

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunları ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 8 Ağustos Cumartesi günü BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.