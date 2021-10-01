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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak - Son Dakika

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

01.10.2021 10:57
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor.

Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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