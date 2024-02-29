Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 37 puan topladı. Bartuğ Elmaz ise sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

29.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:30
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Bartuğ Elmaz, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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