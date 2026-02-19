Sivasspor Taraftarından Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor Taraftarından Protesto

Sivasspor Taraftarından Protesto
19.02.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, tesis önünde taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından taraftarının sert tepkisiyle karşılaştı. Son dakikalarda gelen golle galibiyeti kaçıran kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'a dönüşte tesisler önünde protesto edildi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana temsilcisine konuk olan Sivasspor, karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen 88. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla galibiyeti son anlarda kaçıran Sivas ekibi önemli iki puanı bırakırken, ev sahibi ekip ise ligde üçüncü kez puan alma sevinci yaşadı.

Maçın ardından Sivas'a dönen takım kafilesi, Sivasspor tesisleri önünde toplanan taraftar gruplarının protestosuyla karşılaştı. "Legend" ve "Elli Sekiz" isimli taraftar grupları, son haftalardaki performans ve ligdeki gidişat nedeniyle takıma ve yönetime tepki gösterdi. Akşam saatlerinde tesisler önünde bir araya gelen kalabalık, takım otobüsünün giriş yaptığı sırada sloganlar atarak oyunculara tepkisini dile getirdi. Olası bir olumsuzluğa karşı emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yönetim ve teknik heyet taraftarın yanına gitti

Yaşanan gelişmelerin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir, golcü oyuncu Rey Manaj ve Kulüp Başkanı Burak Özçoban güvenlik önlemleri eşliğinde taraftarların yanına gelerek bir süre görüşme gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Özçoban, taraftarın tepkisini anladıklarını belirterek, takımın yeniden toparlanması adına gerekli adımların atılacağını ifade etti. Protestonun ardından kalabalık grup olaysız şekilde dağıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Taraftarından Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:44:58. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor Taraftarından Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.