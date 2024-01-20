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Sivasspor Taraftarları Passolig Kuyruğunda

Sivasspor yönetiminin kombine ve bilet fiyatlarını yarı yarıya düşürmesinin ardından taraftarlar, Gaziantep FK maçına gitmek için Passolig kuyruğuna girdi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maçların bilet fiyatları 58 TL olarak belirlenmişti. Şehir merkezinde bulunan Passolig gişesinde sadece bir masada işlem yapılması nedeniyle taraftarlar tepki gösterdi.

Sivasspor Taraftarları Passolig Kuyruğunda
20.01.2024 - 17:07,
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Sivassporlu taraftarlar 58 TL'den satılan bilet almak için Passolig kuyruğuna girdi.

EY Sivasspor yönetiminin kombine ve bilet fiyatlarını yarı yarıya düşürmesinin ardından taraftarlar Passolig kuyruğuna girdi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maçların bilet fiyatlarını 58 TL ye sabitlenmesinin ardından Gaziantep FK maçına gitmek isteyen taraftarlar Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Şehir merkezinde bulunan Passolig gişesinde üç masa olmasına rağmen, bir masada işlem yapıldığını belirten taraftarlar duruma tepki gösterdi. Saatlerce Passolig kuyruğunda olduklarını belirten taraftarlar işlemlerin diğer masalarda da sürdürülmesi gerektiğini istediler. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

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