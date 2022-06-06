Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile üst üste 4. sezonda da yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la devam edecek - Son Dakika

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