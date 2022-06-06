Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la devam edecek - Son Dakika
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Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la devam edecek

06.06.2022 17:46
Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la devam edecek

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile üst üste 4. sezonda da yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sözleşmesi 1 yıl uzatıldığı öğrenilen tecrübeli teknik adam için yarın saat 09.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 54 puan toplayarak 10. sırada tamamlamıştı.

Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

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Kaynak: AA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la devam edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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