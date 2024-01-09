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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Galatasaray maçında alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Galatasaray maçında alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, ligdeki iki güçlü takımdan birine karşı oynayacaklarını belirterek, alnın akıyla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Galatasaray maçında alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
09.01.2024 - 15:24,
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SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçı ile ilgili, "Şu anda ligi iki takım forse ediyor. Bunların arasındaki hücumsal ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız.Yiğidomuza yakışır şekilde alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan takım dayanıklılık çalışmaları ve taktik ile idmanı tamamladı. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri antrenmanı ziyaret ederek, Galatasaray maçı öncesi başarı diledi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, 11 Ocak'ta oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili, "Taraftarların kalan kombineleri alıp stadyumdaki yerlerini almalarını istiyoruz. Şu anda ligi iki takım forse ediyor. Bunların arasındaki hücumsal ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. Eksiklerimiz var ama ne olursa olsun biz Sivasspor olarak sahadaki duruşumuz, oyun anlayışımız ve felsefemiz kazanma adına vereceğimiz mücadelede yerimizi alacağız. Yiğidomuza yakışır şekilde alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Galatasaray maçında alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika
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