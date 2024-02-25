Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Manaj\'ın fiyatı 15 milyon Euro

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Pendikspor'u maçının ardından Rey Manaj'a gelen tekliflerle ile ilgili yöneltilen soruya, "Manaj'ı Fransa'dan ve İspanya'dan, Arabistan ve Katar'dan da isteyenler var. Sezon sonunda yönetimimiz gereğini yapacaktır. Bir fiyatı var 15 milyon Euro'dur" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor'u konuk eden ve sahadan 4-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 9. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Pendikspor'a baktığımızda Umut gibi, Thiam gibi iyi futbolcuları barındıran bir takım. Özel bir takıma karşı oyun oynadık. Bartuğ'un omzunun çıkması bütün planımızı değiştirdi. Yediğimiz golden sonra bocaladık ama hemen geri toparladık. Güçlü bir takıma karşı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribünün esas sahipleri taraftarlarımız da yerlerine geri geldiler. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bize köstek olanlara gereken cevabı da vermeliyiz. Bugün 6.'lığa yükseldik. Durmadan çalışacağız. Sezon sonunda inşallah mutlu şeyler yaşayacağız" diye konuştu.
"Manaj'ın fiyatı 15 milyon Euro"
Bir basın mensubunun, "Rey Manaj'a birçok kulübün ilgisi var. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna Uygun, "Manaj, ben geldiğimden beri üzerine koyarak oynuyor. Hırsını ve isteğini göstermiş olması bizim için mutluluk verici. Takımda herkes görevini iyi bir şekilde yerine getiriyor. Hepsi istekli ve arzulu. Manaj'ı Fransa'dan ve İspanya'dan isteyenler var. Arabistan ve Katar'dan da isteyenler var. Sezon sonunda yönetimimiz gereğini yapacaktır. Bir fiyatı var 15 milyon Euro. Tek değişmeyen vardır o da Sivasspor'dur. Manaj hakkındaki kararı yönetim verecektir" diye cevap verdi. - SİVAS
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