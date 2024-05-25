Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rey Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rey Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rey Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçı sonrası Rey Manaj ile ilgili yöneltilen soruya, 'Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz' dedi.

25.05.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçı sonrası Rey Manaj ile ilgili yöneltilen soruya, "Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "İzleyenlerin keyif aldığı bir maç izledik. Burak Yılmaz hocayı tebrik ediyorum. Kayserispor kümede kalmasına rağmen mükemmel bir takıma karşı sahada görevini yerine getirdiler. Kendisine teşekkür ediyorum Burak hocaya. Bugün itibarıyla yeni formamızı giydik. Yeni sezonda bu formalarla takımımızı temsil edeceğiz. Gurbetçilere çağrım Sivasspor'a destek olsunlar. Kombine alıp Sivas'taki öğrencilere hediye etsinler. Taraftarımıza teşekkür ediyorum bugün çok güzellerdi. Oyun planındaki sakatlık ister istemez oyun düzenimizi bozdu ancak önlemimizi alarak daha iyi oynadık ve kazandık. Yeni sezonda gelecek arkadaşlarla yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz. Sivasspor'daki tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele verdiler. 54 puanımız var, bu çok önemli bir puan. Futbolcu kardeşlerimi ve bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Manaj'ı göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var"

Bir gazetecinin "Rey Manaj maç sonu taraftarla vedalaştı. Bu konu hakkında neler söylersiniz?" sorusuna Uygun, "Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Rey Manaj gerçekten topa iyi vuran ve yeteneği olan bir futbolcu. Rey Manaj'a ayrıca teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz. Zaten açıklamıştık. 15 milyon Euro'yu veren Manaj'ı alır demiştik" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Bülent Uygun, Kayserispor, Sivasspor, Sivas, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rey Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
19:34 İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor
19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
16:05 Ahmedinejad, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor
21:50 Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya’da olacak Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:37 Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı
19:45 Mardin’de skandal görüntüler Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar
19:12 Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 22:33:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rey Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement