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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Baskı yememize rağmen pozisyon vermedik' - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Baskı yememize rağmen pozisyon vermedik'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen EMS Yapı Sivasspor'un Teknik Direktörü Servet Çetin, maçta baskı yemelerine rağmen rakibe pozisyon vermediklerini belirtti. Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok stresli ve çekişmeli bir maç olacağını bildiklerini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: \'Baskı yememize rağmen pozisyon vermedik\'
11.12.2023 - 23:31,
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen EMS Yapı Sivasspor'un Teknik Direktörü Servet Çetin, maçta baskı yemelerine rağmen rakibe pozisyon vermediklerini belirtti.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok stresli ve çekişmeli bir maç olacağını bildiklerini söyledi.

İlk yarı istedikleri oyunu oynadıklarını ifade eden Çetin, "Bir verilmeyen penaltımız olduğunu düşünüyorum. İlk yarı içeriye 2-0 girmiş olsaydık, çok daha rahat bir maç oynayacaktık." dedi.

Konyaspor'un ikinci yarı risk aldığını bu nedenle de biraz sahaya gömüldüklerini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bunu istemedik ama oyuncularım skorun vermiş olduğu avantajla geri çekilmek zorunda kaldı. Baskı yememize rağmen pozisyon vermedik. Oyuncu arkadaşlarımın mücadelesinden memnunum. İlk yarı iyi futbol oynadık ikinci yarı iyi mücadele ettik. Ancak bunu iki yarıya da yaymamız gerekiyor."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Baskı yememize rağmen pozisyon vermedik' - Son Dakika
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