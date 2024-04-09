Sivasspor Trabzon maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor Trabzon maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürmek için antrenman yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları, orta şut çalışması ve taktik maçı içeriyordu. Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı bir antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Sivasspor, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.

09.04.2024 22:21  Güncelleme: 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sivasspor Trabzon maçına hazırlanıyor

SİVAS - Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, orta şut çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.

Kaynak: İHA

Bülent Uygun, Trabzonspor, Sivasspor, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Trabzon maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana Demirspor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
    23:00 Adana Demirspor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ve indirimler hakkında bilgi verildi.

  • Türkiye, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti
    22:06 Türkiye, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti

    A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Ece Türkoğlu ve Miray Cin'in attığı gollerle Türkiye galip geldi.

  • Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti
    21:40 Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

    Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 22-25, 27-25, 23-25, 25-27'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maç, TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve 127 dakika sürdü.

  • Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı
    20:39 Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı

    Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

  • Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
    20:16 Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yapılan antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları, orta şut çalışması ve taktik maçıyla tamamlandı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.

  • EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    19:49 EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışması, orta şut çalışması ve taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.


21:15 “İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor“ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:03 İtalya’da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:28 İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener’in hayır duasını aldım İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener'in hayır duasını aldım
17:51 Güney Afrika’da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti Güney Afrika'da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 23:12:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Trabzon maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement