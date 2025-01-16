Sivasspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik programların uygulanmasıyla sona erdi.

İdmanın bir bölümünü Başkan Bahattin Eken de takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS