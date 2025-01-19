Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Trabzon'a gidecek. - SİVAS
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