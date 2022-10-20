Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan futbolcular, son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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