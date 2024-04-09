Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yapılan antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları, orta şut çalışması ve taktik maçıyla tamamlandı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.

09.04.2024 20:15
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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, orta şut çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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