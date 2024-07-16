Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 2. etap Erzurum kampının 2. gününde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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