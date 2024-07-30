Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından kuvvet çalışmaları yapan Yiğidolar, pas çalışmaları ile günün ilk idmanını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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