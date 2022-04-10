Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
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Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

10.04.2022 18:49
Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligin 28. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmemişti.

Sivasspor, ligin 29. haftasında Adana Demirspor'u rakip sahada 3-2, 30. haftada ise evinde Altay'ı 2-1 mağlup ederken, 31. haftada GZT Giresunspor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü.

Ligin 32. haftasında bugün Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Kırmızı-beyazlılar, son 4 haftada 7 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Ligde 32 haftalık periyotta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlıların 41 puanı bulunuyor.

Sivasspor, ligin 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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