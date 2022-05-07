Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
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Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

07.05.2022 18:28
Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligin 32. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı son 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor, ligin 33. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı, 34. haftada evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 35. haftada dış sahada Galatasaray'ı 3-2 yendi.

Ligin 36. haftasında bugün Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Kırmızı-beyazlılar, son 4 haftada 6 gol atarken, kalesinde de 6 gol gördü.

Ligde 36 haftalık periyotta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 48 puan topladı.

Sivasspor, ligin 37. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
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