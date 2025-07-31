Sivasspor\'un Erzurumspor Hazırlıkları Başladı

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve atletizm odaklı çalışmalar gerçekleştiren Yiğidolar, idmanı kuvvet antrenmanıyla tamamladı.

Yiğidolar, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS