Sivasspor\'un Hedefi Süper Lig

SİVASSPOR Başkanı Gökhan Karagöl, "Herkesle birlik beraberlik içerisinde kenetlenip kulübümüzü hak ettiği yere inşallah taşımak en büyük hayalimiz" dedi.

Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. 4 Eylül Stadyumu toplantı salonunda açıklamalarda bulunan Karagöl, adaylık kararını kentin önde gelen yöneticileriyle yapmış olduğu istişare sonrasında aldığını belirterek" Tabii ki geçen sene istemediğimiz neticenin sonunda bir alt lige düştük. Hedefimiz inşallah en yakın zamanda hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e evimize geri dönmek. Çünkü sayısız başarılara imza atmış, Anadolu'nun en güzide, herkes tarafından parmakla gösterilen, herkesin örnek aldığı Sivasspor'un olduğu yer; bütün kamuoyunun da ortak fikri olarak hak etmediği yer, şu anki olduğu yerdir. İnşallah bu sene tekrar elimizden gelen bütün imkanları kullanarak sezon sonunda inşallah hak ettiğimiz yere gelmeye tanışacağız. Bunun için de gecemiz gündüzümüz ne varsa bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, bütün şehrimizin paydaşlarıyla, büyükleriyle sizlerle, taraftarımızla, herkesle birlik beraberlik içerisinde kenetlenip kulübümüzü hak ettiği yere inşallah taşımak en büyük hayalimiz" diye konuştu.

'TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLADI'

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Karagöl, "Bununla da ilgili özellikle yerli futbolcu, genç futbolcu, geleceği olan futbolcularla ilgili taramalarımız ve görüşmelerimiz bir haftadır başladı. Bununla da ilgili görüştüğümüz ve neticeye vardığımız, varmak üzere olduğumuz isimler var. Öncelikli olarak bizim hem geleceği kurtarmak hem mali disiplini sürdürülebilir bir hale getirmek için iyi, yetenekli, bize faydalı, inanmış, bu şehre inanmış, bu kulübe inanmış, ben 'Sivasspor'da oynamak istiyorum ve formamı son noktasına kadar terleteceğim' diyen arkadaşlarla, inandığımız arkadaşlarla yola devam etmek için bu görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.