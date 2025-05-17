Sivasspor\'un Samsun Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, Samsun'a giderek kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.