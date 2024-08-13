Spor

Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet Keita Balde'yi renklerine bağladı. Gece geç saatlerde Sivas'a gelen Balde, kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transfer Keita Balde, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Balde, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene yapıldı. Senegalli forvetin sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS