Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

03.04.2022 17:47
Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Sivasspor, dün konuk olduğu Giresunspor ile 2-2 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Sivasspor, dün konuk olduğu Giresunspor ile 2-2 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkarttı.

Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de 11. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 41'e çıkarttı. Ligde son olarak 6 Mart 2022'de deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Giresun maçıyla yenilmezlik serisini ise 3 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 41 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

YORUMLAR
500
GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor beraberliğine üzüldü GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor beraberliğine üzüldü Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
16:40 Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 17:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement