Sivasspor'un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu, Sporculara Mektup Gönderdi - Son Dakika
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Spor

Sivasspor'un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu, Sporculara Mektup Gönderdi

Sivasspor'un Yiğido Gençlik taraftar grubu, futbolculara mektuplar yazarak sevgi ve desteklerini iletti. Mektuplar, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi sporculara teslim edildi. Teknik Direktör Bülent Uygun, taraftarların ince düşüncelerini sporculara iletti ve sevgi ve selamlarını iletti.

04.05.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Sivasspor'un Yiğido Gençlik taraftar grubu, sporculara mektup gönderdi.

Yiğido Gençlik taraftar grubu üyeleri tarafından futbolcular adına tek tek kendi dillerinde kaleme alınan mektuplarda Yiğidolara olan sevgileri ve destekleri belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi mektuplar sporculara teslim edildi.

Teknik Direktör Bülent Uygun, "Taraftarımız size olan desteğini sevgisini anlattı. Süreç içerisinde sizin yanınızda olamayan da en zor süreçte gelip size destek olan da okuldan harçlığını biriktirip, işinden parasını arttırıp sizler için hem destek olup hem de dua edenler bir de mektup yazmak istemişler. İnce düşüncelerini sizlere yansıtmışlar. Taraftarlarımıza sevgimizi ve selamımızı gönderiyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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