Sivasspor yarın Antalyaspor deplasmanında üç puan arayacak
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de ADO Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Maçı hakem Kaan Kara yönetecek; Sivasspor'da Fevzi Yıldırım, Emre Gökay ve Clinton Duodu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
ADO Antalya Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kaan Kara yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Antalyaspor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım, Emre Gökay ve Clinton Duodu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada 3 puanla ligin 18'inci sırasında yer alırken, Antalyaspor ise 6 puanla 12. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA
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