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Sivasspor yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika

Sivasspor yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

04.02.2022 17:59
Sivasspor yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi sonucunda 31 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 9'uncu sırada bulunan Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika Spor


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