Sivasspor yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Sivasspor yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak

01.04.2022 10:57
Sivasspor yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor'la karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor'la karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 40 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 35 puanla 16. sırada bulunan GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Samba Camara, Moussa Konate, Koray Altınay ve Ziya Erdal, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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