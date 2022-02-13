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Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan - Son Dakika

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

13.02.2022 11:46
Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a, AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ile Kutluhan Bilgiç eşlik edecek. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hakan Ceylan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan - Son Dakika
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