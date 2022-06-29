Sivasspor'un Bolu kampı başladı - Son Dakika
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Sivasspor'un Bolu kampı başladı

29.06.2022 12:33

- Sivasspor'un Bolu kampı başladı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "En büyük hedefimiz Avrupa kupaları" Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Önümüzdeki sezon da en büyük hedefimiz Avrupa kupaları ve ligi çok iyi bir yerde bitirmek" dedi.

- Sivasspor'un Bolu kampı başladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"En büyük hedefimiz Avrupa kupaları"

BOLU - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Önümüzdeki sezon da en büyük hedefimiz Avrupa kupaları ve ligi çok iyi bir yerde bitirmek" dedi.

Süper Lig ekibi Sivasspor, Avrupa kupası maçları ve yeni sezon için kamp çalışmalarına başladı. Bolu'nun Gerede ilçesi Esentepe mevkiinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ilk antrenmanında düz koşu, teknik ve taktik çalışmalar yaptı.

Geçen sezonun yorucu ve mutlu geçtiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Geçen sezon bizim açımızdan biraz yorucu geçti. Hem de çok yoğun bir şekilde geçti. Çünkü hem ilk önce biz başladık sezona. Antrenmanlara ilk başlayan bizdik. En son yine bırakan biz olduk. Çok yoğun ama mutlu bir sezon geçti. En büyük hedeflerimizden birisi Türkiye Kupası'ydı. Onu da gerçekleştirdik. Sivas için çok değerliydi. Tarihinde hiç final oynamamış, hiç kupa almamıştık. Çok iyi oyun oynadık. Taraftarımızın da desteğiyle final maçını kazandık ve şampiyon olduk" dedi.

"Altyapıdan 10 oyuncu kampa katıldı"

Giden oyuncuların yerine yeni oyuncuların alınacağını belirten Çalımbay, altyapıdan başarılı olan oyunculardan da yararlanacaklarını ifade ederek, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Giden arkadaşlarımız var. Gidenlerin yerine mutlaka almamız gerekenler var. Tek düşüncemiz onların bir an önce alınması. Bir an önce o arkadaşlarımızla beraber çalışmamız. Buraya geniş bir kadroyla geldik. Altyapıdan çok yetenekli 10'a yakın oyuncu aldık. Onlardan da yararlanacağız. Geçen sezon nasıl başarılı gittiysek, 3 senedir Avrupa Kupaları'na katılıyoruz. Önümüzdeki sezon da en büyük hedefimiz Avrupa kupaları ve ligi çok iyi bir yerde bitirmek" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ihtiyacı olan puanı almak istiyoruz"

Avrupa kupalarında Türkiye'nin ihtiyacı olan puanı almak için gayret göstereceklerini kaydeden Çalımbay, "Sezon başı en önemli şey hazırlık dönemimiz. Onun için mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Burada çok güzel bir yerde çalışıyoruz. Bunu iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ayın 16'sında da Avusturya'ya gideceğiz. Oraya sadece maç için gideceğiz. Geldiğimiz Süper Kupa'yı oynayacağız. Ondan sonra ligimiz ve Avrupa kupalarında play-off oynayacağız. Play-off'tan geçmek istiyorsak mutlaka eksik olan yerlerimizi doldurmamız gerekiyor. Onlara yönetimimiz gayret ediyor. Onları alırsak o zaman hiçbir sıkıntımız olmadan play-off'u geçip Türkiye'nin ihtiyacı olan puanı almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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